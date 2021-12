A mujer le vendieron una mini pig que terminó convirtiéndose en una marrana de 250 kilos

La particular historia de una mujer ha causado gran furor en redes sociales tras dar a conocer que, la mini pig (cerdo doméstico miniatura) que compró hace 3 años, terminó convirtiéndose en una enorme y pesada marrana de 250 kilogramos.

Rosangela dos Santos Lara, dueña de Lilica, nombre del animal, y residente Sao Paulo, Brasil , contó para medios locales acerca de la "pesadilla" que le ha generado este inconveniente. Sin embargo, el cariño hacia su mascota sigue intacto como el primer día que la conoció.

"La compré pensando que sería una cerdita, pero se convirtió en un animal gigante", expresó la mujer. Por otro lado, reflejó en su testimonio que la marrana no para de comer; pues, llega a ingerir alrededor de cinco kilos de fruta y verdura por día, afectando el bolsillo de su ama.

Adicionalmente, Nelson, esposo de Rosangela, se encuentra desempleado, motivo por el que no es fácil reunir el dinero suficiente para mantener a Lilica. Inclusive, les han llegado propuestas que resolverían su problema financiero.

"Esta semana me ofrecieron 20 mil reales (casi $14 millones de pesos) por ella para el matadero, pero no está a la venta. Ella vino a traerme alegría. La gente me llama loca, pero yo amo a los animales", puntualizó la mujer.

Publicidad