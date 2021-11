A sus 41 años se hartó de ser virgen y lo grita al mundo buscando ayuda

Michelle tiene 41 años y a su edad confiesa que nunca ha tenido relaciones sexuales y que solo a besado a dos hombres en toda su vida.

Este testimonio se dio a conocer en el programa de TLC Virgin Diaries y allí ella dijo: "Siento que mi virginidad no es tanto una elección como una ocurrencia tardía" y agregó “Sabes que la primera vez que la mayoría de la gente tiene la oportunidad es en la escuela secundaria y yo era un friki, una nerd y un poco tonta". "La mayoría de la gente va a la universidad, yo no, no aprendí ese estilo de vida social, estaba perfectamente feliz de quedarme en casa, ver televisión, tal vez ir al cine el fin de semana con mi mamá".

Michelle no ha tenido una cita amorosa ya que nunca ha llegado a nada con los hombres en cuestión y aseguró que no ha visto a un hombre totalmente desnudo. En su testimonio ella contó que una vez intentó tener una relación amorosa y lo quiso besar pero que estaba tan asustada que literalmente vomitó.

Durante mucho tiempo ella ocultó este secreto pero llegó un momento en el que dijo no más, es por esto que realizó una fiesta donde invitó a todos sus amigos y familiares y les hizo saber que a su edad aún era virgen. Muy nerviosa Michelle dijo en la entrevista: “Cuando las palabras salieron de mi boca, no podía mirar a nadie”.

La reacción de los invitados no era la esperada por ella ya que la aplaudieron y hasta algunos de sus tíos le dijeron que su virginidad es "sexy". Con esta confesión ella espera que su vida amorosa sea mucho más fácil y está tranquila de que ya no sea un secreto.