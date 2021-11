Video registró el escape de periodista golpeada por delincuentes que pretendían subirla a un taxi

La periodista Gabriela Cárdenas reportó, a través de su cuenta de Twitter , los momentos de pánico que vivió durante la madrugada del domingo 31 de octubre, en el momento en que abordó un taxi en la zona T de Bogotá .

"El taxista era un muchacho de unos 23 años, le subió a la música y comenzó la carrera. Yo comencé a seguir por Google Maps todo el camino y de repente empezó a meterse por otras calles y ahí se me hizo raro. En ese instante confirmé que mi intuición no me estaba mintiendo", relató la comunicadora.

De acuerdo con las imágenes, captadas por la cámara de seguridad de la zona, se aprecia el momento en que el conductor del vehículo le hace señas a su cómplice con las luces. Posteriormente frena para que el delincuente pueda subir al auto y lograr el cometido.

En ese momento ocurrió el forcejeo de Gabriela con el agresor quien intentó volverla a meter al taxi y, debido a los gritos de auxilio y a la resistencia que opuso la periodista, decidió liberarla en medio de la calle.

"Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme, yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba auxilio, pero nadie salía. Como vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía", agregó.

#inseguridad Nunca tomo un taxi en la calle, siempre lo hago por aplicación… PERO HOY COMETÍ EL PEOR ERROR DEL MUNDO. Me subí a un taxi en la zona T porque llevaba casi media hora pidiendo uno y ninguno llegaba y ya me quería ir. Sentí que algo podía salir mal pero no hice caso pic.twitter.com/tI30Hsf5gQ — GABRIELA CÁRDENAS (@agabbycardenas) October 31, 2021

La mujer resultó con serios moretones y raspaduras en su rostro, antebrazo, hombro y cuello. Además, contó que el taxi lo había tomado a tan solo cinco minutos de su casa. "Yo no sé qué querían hacerme (...) lo único que agradezco es estar sana y salva", indicó Gabriela Cárdenas.

