Abuelita aprovechó su vacunación contra el coronavirus para denunciar maltrato de su hija

En la ciudad mexicana de Iztapalapa una anciana de 85 años llamada Carolina Díaz, pidió ayuda mediante una nota al personal médico tras acudir a la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La mujer de edad se acercó con mucha cautela y una vez recibió la vacuna le entregó el papel al enfermero y este decía lo siguiente: “Ayúdeme, por favor. Estoy secuestrada por mi hija y su esposo”.

De acuerdo con el Universal, esta nota apuntaba otras frases y datos como: “Les pido que me saquen de aquí, por favor. No me dejan salir ni a la puerta de la casa”, su identidad y la de los presuntos agresores.

Al ver esto, el enfermero les comunicó a sus colegas quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades que estaban presentes en el centro de vacunación.

Así mismo avisaron a la Policía que retuvo a la pareja y procedieron a sobre guardar la vida de la víctima.

Las autoridades le preguntaron sobre la situación y ella aseguró: “llevaba un año viviendo en condiciones deplorables y que sufría humillaciones”.

