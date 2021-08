Abuelito esperó con rosas a su esposa en el hospital tras estar separados por 9 meses

En el video compartido en TikTok, se puede ver al abuelo llegar con un ramo de rosas en las manos, parado en un pasillo del centro médico esperando que le informen dónde está su querida. Al verla no aguanta la emoción y rompe en llanto.

Los hechos ocurrieron en una clínica de Italia, al parecer, los abuelos fueron separados debido a que uno de ellos adquirió COVID- 19, así que solo hasta 9 meses pudieron reencontrarse.

Lo más hermoso del momento, fue que ese día se celebrara el cumpleaños de la abuelita, por lo que la ocasión estuvo perfecta para nuevamente estar juntos.

Salvatore, nieto de ambos, no dudó el inmortalizar el momento con su celular, para luego difundirlo en redes sociales. La publicación no tardó en volverse viral, tanto así, que ya cuenta con más de 2.800.000 reproducciones, 389.900 me gusta y unos 59.200 comentarios de usuarios que elogiaron a esta pareja de abuelos.

El nieto quien también se volvió popular por cuenta de sus abuelitos, luego realizó un video en el que agradecía a todas las personas que apoyaron este encuentro, pues en los comentarios destacaron la ternura de la tierna pareja y desearon que estuvieran juntos mucho más tiempo.