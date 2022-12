Acosador entró a una tienda y PUSO sus genitales en la espalda de una joven

Un hombre fue linchado por la comunidad por haber tenido un gesto obsceno con una joven que atendía una tienda en Lomas de Mirador, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).

El hombre quedó al descubierto gracias a una cámara de seguridad que registró el momento en el que se propasó con la mujer, identificada como Roxana.

Las imágenes muestran cuando el señor ingresa al local y pide algo a la trabajadora. En cuanto ella da la espalda para alcanzar la mercancía, aprovecha para restregarle sus partes íntimas.

El hecho enfureció a los vecinos del sector quienes interceptaron al acosador, lo insultaron y le propinaron varios golpes. Con las pruebas latentes, el hombre nunca admitió su culpa: "No le hice nada. No me arrepiento. Solamente la apoyé y nada más", dijo ante las cámaras de Crónica TV.

La turba se detuvo solo hasta que llegó la Policía y se llevó arrestado al abusivo.

