Apareció otro supuesto hijo no reconocido de Diomedes Díaz: "Como yo era blanquito, me descartó"

Ronald Patiño, oriundo del municipio de Fundación, Magdalena, de donde también es Elder Dayan, otro hijo de Diomedes Díaz, aseguró mediante un video que circula en redes sociales que su padre es el difunto cantante de vallenato y que, supuestamente, no fue reconocido por una de las parejas del 'Cacique' (Patricia Acosta) por ser "blanquito".

Según relata en la grabación de 1 minuto con 55 segundos, su progenitora decidió revelarle la verdad después de muchos años; al escuchar la versión, el hombre indicó que "se sentía nervioso, preocupado y asustado".

Ronald Patiño asegura, a través de su historia, que su mamá siempre le ocultó quién era su papá debido a que "Diomedes tenía problemas" y que "los hijos eran celosos". Además, complementó la parte de Patricia Acosta cuando no lo reconoció.

"Mi mamá fue allá donde ellos, entonces Patricia dijo '¡Ay! ahora todo el mundo quiere ser hijo de Diomedes (...) Ese no es hijo de Diomedes porque es blanco'. Mi mamá se vino pero no me dijo nada porque estaba resentida y yo estaba niñito", puntualizó.

Finalmente el hombre, con el pasar de sus años, dijo que sentía una corazonada porque decía que en su sangre llevaba la herencia y el talento del interprete de 'Amarte más no pude', así lo constató entonando una canción.

