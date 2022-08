Aterrador hecho: hombre fue a un festejo de la 'Pachamama' y despertó sepultado; él era la ofrenda

Víctor Hugo Mica Álvarez, fue el hombre quien denunció haber sido enterrado vivo como ofrenda para la 'Pachamama', un festejo que se realiza en Bolivia; reveló que luego de tomar unas cuantas cervezas perdió el conocimiento.

Horas más tarde, Álvarez despertó y se dio cuenta que estaba dentro de un ataúd y bajo tierra; aunque, según reveló el pánico lo invadió, logró salir de allí por su propia cuenta.

Publicidad

“Anoche era la pre-entrada de Villa Victoria. Hemos ido a bailar, lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y, por el vidrio, ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado” Expresó Víctor a un periódico reconocido.

El hombre explicó que aún no entiende en qué momento sucedió todo, pues el tiempo para conseguir un ataúd, meterlo y enterrarlo debió llevarle un buen tiempo a quienes planearon el aterrador hecho.

“Me han querido meter de sullu”, dijo Álvarez. Explicando a su vez que el término “sullu” hace referencia a diversos objetos que se usan como rituales, con el fin de hacer una ofrenda a la 'Pachamama', una divinidad andina.

Según el testimonio de Víctor Hugo Mica Álvarez, en la zona había infraestructuras sin terminar su construcción, razón por la cual asume que lo quisieron utilizar como ofrenda y les fue más fácil enterrarlo.

Publicidad

Afortunadamente, el hombre logró escapar del cajón en el que había sido enterrado con vida. Una vez logro salir de aquel tormentoso suceso, pidió ayuda a un joven que lo llevó a una estación de policía.

Ya en el lugar procedió a poner la correspondiente denuncia; sin embargo, los agentes a cargo no quisieron registrarla porque Álvarez estaba bajo los efectos del alcohol.

Publicidad

“He roto el vidrio, toda mi mano me he lastimado, apenas he salido. En Achacachi, pero fui a la Policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad. 'Vas a venir sano', me dijeron”, manifestó en el medio Álvarez.

También puede ver: Piropos para decirle a una mujer