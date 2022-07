Ballena se come a dos turistas y luego las expulsa en medio del mar

Por medio de las redes sociales se viralizó un video que tiene a más de una persona sin palabras al verse que una enorme ballena se come a dos turistas que estaban disfrutando de un día de tranquilidad sobre un kayak.

El impactante hecho se registró en California, Estados Unidos, ante la presencia de varios turistas, algunos de ellos se encontraban con sus dispositivos móviles grabando el mar e incluso a varias personas que estaban nadando y practicando algún deporte acuático.

En ese momento se presentó el más trágico espectáculo que logró ser grabado provocando una sin igual conmoción, observándose como una ballena irrumpe en el kayak donde se encontraban Julie McSorley y Liz Cottriel.

Antes de la tragedia las mujeres querían avistar algunas ballenas jorobadas, por lo que se acercaron a la costa Avila Beach que conecta con el océano Pacífico para tener contacto con los ejemplares.

Después de estar unos minutos en el lugar, un banco de peces pequeños se alborotó alrededor del Kayak donde estaban las mujeres, seguido se vio salir del agua una enorme boca abierta de una ballena jorobada para cazar su comida.

Al estar las mujeres en medio del cardumen de peces que era la cena que perseguía la ballena, el gigante mamífero arrasó con las mujeres. La reacción de ellas fue repentina e inmediata donde en cuestión de segundos saltaron del Kayak para después ser escupidas por el enorme animal.

Julie y Liz fueron rescatadas sanas y salvas por un grupo de personas que estaban también en la zona, logrando hacer que llegaran a la orilla de la playa.

“Me dije a mi misma que tenía que empujarla, pero ¿cómo voy a empujar a una ballena? Pensé que estaba muerta y, después, noté que estaba en el agua”, dijo Liz a un medio reconocido de California.

El espantoso hecho que dejo frías a las mujeres creyendo que no tenían esperanza, ocurrió a finales del 2020, pero los internautas lo han sacado a la luz viralizándolo en las redes sociales y siendo replicado por varios medios.

Los usuarios no aguantaron las ganas de comentar al respecto: “Oh diablos, nunca me verás estar en el agua de mal nunca más”, “Sí, es posible que no te traguen, pero puedes lastimarte gravemente”, “Kayak con ballenas es el siguiente nivel. Lo hice en Maui en marzo”, son algunos de los comentarios de los internautas.

