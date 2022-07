VIDEO: Hija de Darío Gómez y su desgarradora serenata en el funeral

La muerte de Darío Gómez en la noche del pasado martes 26 de julio, a causa de un repentino ataque fulminante, tomó por sorpresa a miles de fanáticos, colegas y familiares.

El cuerpo del reconocido cantante de música popular estuvo varias horas en cámara ardiente en la ciudad de Medellín, lugar hasta donde llegaron sus cientos de personas para darle el último adiós.

Allí estuvo presente su hija Catalina Gómez quien reveló a los medios de comunicación que años atrás había hablado con su papá sobre el funeral y sus últimos deseos: "Él quería que su cuerpo estuviera acompañado por mucha gente, quería que mucha gente lo viera", por ese motivo la familia permitió que el cajón tuviera un vidrio transparente en el Coliseo de Voleibol Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín.

Así mismo, Catalina en un momento tomó un micrófono y le dedicó una desgarradora serenata a su padre mientras miraba su cuerpo. La mujer entonó la canción 'Confieso' de Kanny García, y se le escucha decir con bastante dolor: "Confieso que me haces tanta falta, para decirme todo va estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser...".

Como era de esperarse, esta conmovedora escena se viralizó y varios internautas dejaron mensajes de amor, fe y esperanza a la familia ante la perdida de un grande de la música.

Por otro lado, recordemos que Jhonny Rivera, Arelys Henao y Jhon Alex Castaño cantaron en el funeral de su gran amigo y colega. En medio de un momento de emociones encontradas, los artistas interpretaron la canción 'Nadie es eterno' frente al ataúd, canción que Darío quería que cantaran cuando se muriera.

