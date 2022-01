Comparan a René Higuita con el Chapulín tras confundirse en plena rueda de prensa

Al estilo del Chapulín Colorado, René Higuita protagonizó una controvertida escena durante una rueda de prensa con Atlético Nacional , en el momento en que se confundió al intentar decir un refrán y por el que usuarios no lo perdonan en redes sociales

En el transcurso de este miércoles, día en que se organizó esta conferencia, junto con dirigentes y jugadores para respaldar al guardameta verdolaga, Aldair Quintana, quien ha sido criticado por la hinchada frente a su bajo desempeño en el arco, ocurrió el error del exarquero de la Selección Colombia .

Tras escuchar las declaraciones de quienes lo acompañaban, Higuita empezó bien su discurso: "Aldair está dando la cara, el presidente ha sido muy claro y ven que hay un respaldo de la institución. Estamos dando la cara para que la hinchada nos respalde este campeonato. Esto es un tema social", manifestó.

Sin embargo, su intervención terminó siendo opacada por un dicho popular que no le salió de la mejor manera: "A un árbol sin piedras no le tiran frutos", dijo en un principio el entrenador de porteros y confundiendo a los presentes.

Enseguida, se percató de su garrafal error y procedió a corregirlo: "A un árbol sin frutos, perdón, no le tiran piedras. Me estoy poniendo un poquito nervioso, porque hace rato no cogía un micrófono", agregó Higuita.

Pese a que se excusó, el 'Loco' terminó desatando una ola de memes y reacciones que se viralizaron con gran fuerza a medida que pasaban los minutos; inclusive, su hijo, Andrés Higuita, aprovechó la ocasión y bromeó al respecto.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA...



Lo mejor de la rueda de prensa de Atlético Nacional sobre Aldaír Quintana es la intervención del gran @higuitarene. Ya bajó todos los ánimos. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/5N268mJUxi — Óscar David Ríos Gil🚲🌎 (@Orios8) January 19, 2022

El viejo se refería a este árbol 😅 no sean así … pic.twitter.com/HZFKhdcalC — Andres Higuita (@higuitaandres) January 19, 2022

