Rosa, la modelo que brilla a los 71 años y rompe estereotipos

Rosa Saito, es la mujer de 71 años de edad que se convirtió en modelo a sus 68 años y desde entonces no ha parado de crecer en la industria de la moda y el modelaje, sin importar todos los estereotipos para entrar a ese mundo, la mujer los rompió todos.

La modelo decidió dejar de lado dichos estereotipos que se exige la industria para crecer como profesionales y ahora triunfa en el mundo de la moda como una gran modelo. Ella estuvo dispuesta a experimentar nuevas vivencias luego de todo lo que ya había hecho a lo largo de los años.

Publicidad

Además, Rosa, quien nació en Brasil, desde muy pequeña se mostró interesada por el mundo creativo, por lo que sentía una gran atracción por el canto, la escritura y el dibujo, lo cual la llevó a desarrollar una gran pasión por todo lo que tuviera que ver con el arte.

En varias entrevistas, la modelo manifestó que siempre estaría en busca de realizar algo creativo, donde ella pudiera mostrarse y hacer las cosas a su manera, siendo auténtica y admirando talento.

Aunque se demoró en tomar la decisión, tras dejar pasar varias propuestas para ser modelo, luego de algunos años, finalmente se arriesgó a pesar de que conocía poco sobre la industria del modelaje.

Rosa arrancó su carrera, sin imaginar que iba a triunfar de tal manera que varias marcas han trabajado con ella y es bastante solicitada, para su fortuna su cabello blanco y su piel la hacen resaltar de las demás modelos.

Publicidad

Al aparecer como una grande en la industria, se convirtió en la motivación e inspiración de muchas mujeres que no se animan a aceptar ciertos desafíos por algunas situaciones en particular o porque no confían mucho en sí mismas.

Con tres años de carrera, Rosa Saito, es furor en las redes sociales, trabajando en campañas bastante prestigiosas y como si fuera poco ha desfilado en importantes pasarelas como una de las más grandes.

Publicidad

También puedes ver: ¿Existen las brujas? Simón Daza de Kallejiando da su opinión 😂

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados