Con esta COLA, participante transgénero quiere ser la nueva Miss Bumbum

El famoso concurso brasileño que premia la mejor cola ya inició la selección de las candidatas que se disputarán el título de ‘Miss Bumbum’ este 2018. Por primera vez, la organización permitió la inscripción de una persona transgénero.

Se trata de Paula Oliveira, de 27 años, quien, hace 6 años, se sometió a una cirugía de cambio de sexo. Vive en San Pablo y trabaja como bailarina según publica el portal de noticias Infobae .



Publicidad

Explica el mismo medio que dos años antes de operarse debió someterse a un tratamiento psicológico y que fue su padre quien la ayudó en todo el proceso, hasta en los legales.

Te puede interesar: Así se ve el CUERPO de Paulina Rubio en la playa y sin retoques

Publicidad

La joven ya había intentado, hace dos años, postularse a ‘Miss Bumbum’, pero solo hasta este momento logró su cometido.

Su ideal es romper el prejuicio que aún existe en Brasil sobre el transgenerismo. "Brasil todavía tiene que lidiar con el transexualismo. Cuando salgo a la calle todavía la gente me mira y hace comentarios, pero eso no me afecta, estoy orgullosa de lo que soy".

Publicidad

Oliveira logró inscribirse a tiempo, pues, al parecer, este año será el último del famoso concurso.

Aquí la cola con la que quiere llevarse el título:



Publicidad

Publicidad