Con ESTRÍAS y celulitis, así se dejó ver exparticipante de Miss Universo

Rozanna Purcel fue aplaudida por enseñar en redes sociales, y sin temor alguno, sus estrías y celulitis. A través de varios post en Instagram, la mujer de 28 años se sinceró con sus seguidores sobre su lucha por aceptar su cuerpo tal y como es.

La joven confesó que durante su adolescencia y gran parte de su vida adulta sufrió mucho al verse en vestido de baño, pero que hora, con el paso de los años, aprendió a amarse y aceptar sus “marcas de reptil”.

Publicidad

Purcell, quien representó a Irlanda en Miss Universo 2010, recibió cientos de aplausos por este mensaje inspirador que brindó a sus seguidores.

franz franz

Foto: AFP

Te puede interesar: Fotos: La PINTA por la que DESTROZARON a Greeicy Rendón



Publicidad

Publicidad

"La primera vez que noté mis estrías tenía probablemente 11 o 12 años y pensé, no recuerdo que mi gato me haya arañado”, escribió la modelo.

Añadió que al principio sus marcas en la piel le parecieron interesantes y diferentes, pero que rápidamente se dio cuenta que tales marcas no eran aceptadas por la sociedad.

"A medida que fui creciendo, en la escuela secundaria, me di cuenta de que no era algo que debía hacerme sentir bien ni mostrar; nadie en las revistas las tenía. Jamás vi a otro que las tuviera, no era algo normal ni considerado hermoso", manifestó Purcell en su extenso mensaje descargo.

Publicidad

Publicidad

Finalmente explicó que fue gracias a los años que logró aceptar su cuerpo. Reveló que solo hasta su edad actual se siente segura de caminar en un bikini o shorts sin sentir vergüenza.

Fueron decenas de sus seguidores quienes le dejaron mensajes que agradecieron su valentía.

"Es genial ver que alguna vez alguien muestra algo verdadero, estoy cansada de que todo tenga filtros tan fuertes y de ver a las personas intentando lucir igual", escribió un seguidor.

Otro usuario dijo a la joven que sus publicaciones le ayudaron a mejorar su autoestima. "Esta publicación genuinamente me ha hecho sentir mucho mejor conmigo misma. Es el peor sentimiento del mundo estar en bikini pensando que las personas te están mirando las estrías".

Publicidad