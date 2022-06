Conoció a un millonario por Tinder que le dobla la edad y no la bajan de cazafortunas

Allana Luke es una joven de 23 años que conoció al amor de su vida por medio de la plataforma de Tinder .

Después de buscar y buscar, ella hizo match con Jeff Winn, un millonario con 56 años y desde entonces nadie ni nada los ha hecho separarse, a pesar de los constantes comentarios incomodos. “Dicen que podría ser mi padre y me acusan de estar con él por su fortuna”, dice Allana.

La pareja se conoció en el Reino Unido y en la segunda cita el Marbella, el hombre le regaló un par de aritos de diamantes para su cumpleaños, detalle con el que la terminó de conquistar.

"Jeff me dijo que me amaba en Marbella y se lo dije como si lo supiera. No hay juegos con un hombre mayor. No ocultan cómo se sienten. Dormimos juntos por primera vez en vacaciones. Su edad ciertamente no marcó la diferencia", contó Allana.

La joven asegura que siempre le han gustado los hombres mayores, por ese motivo decidió aumentar la edad en Tinder, ya que estaba cansada de los jóvenes: "Decidí aumentar el rango de edad en mi Tinder porque estaba harta de los chicos inmaduros. Así que lo configuré para personas de 25 a 60 años, y al día siguiente lo conocí".

Allana recuerda qué fue lo que le llamó la atención de Jeff: "Su perfil me hizo detenerme ya que su foto era de él parado afuera de la casa. Su biografía decía que acababa de terminar de restaurarla, así que pensé que sería una buena historia para contar, incluso si lo nuestro no funcionaba".

La diferencia de edad hace que muchas personas los critiquen y afirmen que ella solamente está con él por su dinero, sin embargo, la joven no se cansa de gritarle a los cuatro vientos que está enamorada sinceramente.

Desde que la pareja se conoció en el año 2020, el hombre le ha regalado bolsos de diseñador, un lujoso reloj rolex, un Audi TT y miles de viajes a lugares impensados.

El pasado 2 de junio, Jeff le propuso matrimonio a su joven novia. “Yo insisto con el acuerdo prenupcial, pero él no cree que sea necesario. Yo quiero que tenga tranquilidad”, destaca hermosa mujer.

Sobre qué piensa su mamá del matrimonio, Allana dice: "Mi madre está muy emocionada, siempre quiso que tuviera esta vida de cuento de hadas. Me compara con Julia Roberts de Pretty Woman”, dice entre risas, y define a Jeff “amable, tranquilo y divertido a la vez".