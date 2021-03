Dan palo a Influencer en redes sociales tras afirmar que "odiaba vivir en Colombia"

Al parecer, la mujer identificada como Daniela Ardila expresó por medio de una publicación que quería salir del país a trabajar incluso como mesera, con tal no vivir en Colombia .

Según la joven, porque "le da asco hasta subirse a los buses del país". Esto hizo explotar las redes y a sus seguidores no les gustó para nada lo dicho por la joven.

Así lo dijo Daniela: “Aquí en Colombia un poquito sí, gas (trabajar de mesera), pero en otro país ni me da pena coger bus. Acá me da asco, miedo, todo. Ustedes saben que yo odio a Colombia, pero bueno; soy de acá, me tocó aguantarme y nada que hacer”.

Además, agregó que no le daría pena trabajar como mesera en el extranjero ya que era algo bastante normal entre los jóvenes que se van a otros países y ejercen este tipo de oficios.

Ante la multitud de críticas, la joven decidió aclarar la situación, por eso dijo lo siguiente: “Yo me refería a que el trabajo en Colombia es muy mal pago y nos explotan demasiado. Por eso me quiero ir”.

Publicidad

Daniela agregó que su “asco” y “miedo” a los buses se debía a que ella le daba temor que la violaran o asesinaran ya que no había seguridad en estos vehículos y era una mujer.

También pidió a sus seguidores y demás internautas que por favor la entendieran porque las cosas no son como parecen.

“Espero que entiendan a lo que yo iba y no tergiversen otra vez mis palabras” porque “al ver una historia de solo 15 segundos las personas pueden pensar lo que quieran, así que ojalá por 15 segundos nunca sean juzgados”, expreso la influencer.

Sin embargo, algo la hizo cambiar de opinión, decidió borrar las publicaciones y desapareció. Todo indica que la influenciadora borró su cuenta de Instagram y de lo dicho solo quedan los videos compartidos por los usuarios.

Cabe mencionar que su canal de Youtube sigue activo, aunque en esta plataforma solo tiene cinco videos y unos pocos seguidores.

Marica esta vieja si es la BOBA HIJUEPUTA MÁXIMA QUE EXISTE.

De buena no le da pena decir que en colombia le da asco y pena trabajar como mesera y coger bus ???????? pic.twitter.com/Atg6gPAwM9 — Paulágrimas La Choni (@paulinamenesesv) March 2, 2021