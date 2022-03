¡De no creer! Joven asegura que encontró a sus padres haciendo trío con su novia

Podríamos decir que la siguiente historia es digna de un ' premio Óscar ', pero también digna de una terapia intensiva en el psicólogo para su protagonista, quien tuvo que enfrentarse a la terrorífica escena de encontrar a sus padres haciendo un trío con su novia. Una historia de no creer que se ha hecho viral.

Marco es un usuario de la famosa red social TikTok , que ha logrado hacerse tendencia, luego de que a través de varios videos compartiera el motivo por el cual su relación amorosa terminó.

De acuerdo al testimonio del joven, su novia tenía una excelente relación con sus padres, a tal punto que ella los iba a visitar aún cuando él no se encontraba en casa. El hecho a Marco, no le molestaba en absoluto, sino por el contrario le agradaba y le generaba tranquilidad; sin embargo, un día todo cambió a tal punto que la relación de confianza que tenia con su novia y sus padres se fracturó completamente.

“Un día así súper normal estoy en la escuela y decido no entrar a mi última clase. Voy a mi casa, abro la puerta y los tres en la sala. Para empezar, sólo imagínate esto, tu primera impresión de que abres la puerta de tu casa, volteas hacia la sala y ves a tu novia y a tus papás, totalmente desnudos. Te lo juro, nunca había sentido algo así. Me quería morir. Me dieron ganas de llorar” contó el joven en uno de los videos publicados en su perfil.

Desde entonces, Marco contó que tomó la decisión de cortar el vínculo tanto con su novia como con sus padres, y ahora vive solo y con ciertos problemas de confianza hacia los demás, pues el fatídico evento lo dejó marcado.

