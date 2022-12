Dispositivo de planificación provocó a una mujer verdaderos dolores de parto sin estar embarazada

Holly Smallwood de 26 años es una joven de Estados Unidos que vivió un momento para olvidar luego de ir al médico para que le pusieran un DIU de cobre, el cual es un dispositivo de planificación no hormonal.

El procedimiento se salió de control cuando tan solo 5 minutos después de habérselo puesto, ella comenzó a sentir fuertes dolores de parto sin estar embarazada, ya que el dispositivo intrauterino fue puesto sobre un nervio, lo que hizo que su cuerpo reaccionara de esa manera.

La entrenadora personal contó por medio de su cuenta de TikTok que el doctor le había dicho que el procedimiento podría ser doloroso, pero ella le respondió que estaría bien pues tenía buena resistencia al dolor, sin embargo, comenzó a sentir dolor extraño y a vomitar de manera descontrolada.

"No podía sentir mis piernas, no podía sentir mis brazos, estaba sudando mucho y una enfermera me ayudó a sacarme el buzo", contó Holly Smallwood.

Sobre las contracciones, la entrenadora personal dijo: "Ni siquiera sé cómo supe lo que era", ya que según lo que contó en sus redes sociales solamente lo había escuchado decir en diferentes películas. Por ese motivo decidió decirle a los profesionales de la salud que la estaban atendiendo que era el peor dolor que había podido sentir en su vida.

Cuando el doctor vio la reacción que había tenido el cuerpo de la joven, aseguró que tocaba extraerlo de inmediato, por ese motivo ingresó de nuevo al consultorio y cuando se lo sacaron la entrenadora aseguró que pudo "volver a respirar".

"La enfermera dijo que solo había visto eso en otra ocasión en su carrera", dijo Holly Smallwood quien llegó a dilatar pero sin tener la epidural, la cual es una inyección que se le pone en la espalda a las mujeres que van a dar a luz para que no sientan tan fuerte el dolor.

Esa inyección hace que el cuerpo pierda sensibilidad de la cintura para abajo y disminuye el sentir las contracciones.

