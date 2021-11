Embarazada con gigante barriga y estrías se vuelve sensación en TikTok

Una mujer embarazada se ha convertido en toda una sensación en TikTok al presumir, con orgullo y naturalidad, su enorme barriga y sus estrías producto de la llegada de su primogénita, logrando robarse las miradas de millones de internautas.

Fernanda Piña es una joven de 21 años de Acapulco, México , que empezó a crear contenido y tomar fuerza en la red social desde que compartió su primer clip cuando apenas tenía 16 semanas de embarazo de Janelle Kailani, su hija.

Conforme avanzó el tiempo, la mujer siguió posteando con gran emotividad su gestación. Para la semana 27, Fernanda publicó lo que serían las primeras fotografías enseñando cómo se veía su pancita, que crecía poco a poco, y los primeros signos de algo tan común como las estrías.

"Pensaba en tapar mis líneas de amor, pero entendí que es uno de los cambios maravillosos y naturales del embarazo. Te amamos mi gordita hermosa", escribió la mujer cuando celebraba los cinco meses de su gestación.

Al ver cada una de las publicaciones de Fernanda, muchos internautas quedaron impresionados sobre el tamaño de su barriga , pero en especial por sus 'líneas de amor', llegándole a preguntar si era que se las maquillaba.

"He visto muchos comentarios que me han hecho que si me pinto la panza, que si me la maquillo, que si me pongo filtros, pero no, son estrías que me salieron por mi embarazo ", cuenta la mujer con mucha personalidad y seguridad en su video que acumula 46 millones de reproducciones.

Finalmente, este 25 de septiembre Fernanda dio a luz, y a la fecha, sigue compartiendo publicaciones en su TikTok, en los que habla de su nueva etapa como madre y cada uno de los días después del postparto, siendo todo una ejemplo en la red social.