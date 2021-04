Empresa hace ir a trabajar a mujer con síntomas de COVID-19 porque no tiene incapacidad médica

A través de redes sociales , Orli Glogower Abadi denunció que, a pesar de tener síntomas relacionados con COVID-19 , la empresa en la que trabaja no la dejó ausentarse. Al sentirse mal, la mujer se hizo la prueba, pero como los resultados tardar unos días en llegar, en la empresa le dijeron que tenía que ir.

“Esta cara es porque seguramente tengo COVID-19 no me han llegado los resultados, pero es lo más probable porque tengo fiebre de 39°, me duele absolutamente todo, tengo tos”, dijo la mujer angustiada en TikTok .

Cuenta que buscó ayuda de su EPS, pero la mandaron a desplazarse por toda Bogotá para ser valorada por un médico y así gestionar la incapacidad médica que le exigían en la empresa.

“Mañana me toca ir a trabajar porque no tengo incapacidad porque no te dan una incapacidad cuando te hacen la prueba entonces en el trabajo me dijeron que sin incapacidad no puedo no ir, me toca ir. Llamo a la EPS, me quieren hacer ir a recorrer toda Bogotá para que me atienda un médico para ver si me da incapacidad”, manifestó.

Con este panorama, la mujer hizo duras críticas a esas empresas que obligan a ir a sus trabajadores así tengan síntomas de COVID. “Con razón no se ha controlado el virus en este país porque la gente tiene que salir a trabajar”, dijo.