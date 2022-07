Encontró un dólar tirado en el piso de un McDonald's y terminó en el hospital; casi se muere

Una mujer en Texas, Estados Unidos, sufrió un fuerte incidente luego de agarrar un dólar que encontró en el piso de un McDonald's en Tennessee; la mujer empezó a tener complicaciones de salud por lo que fue llevada a urgencias en un hospital cercano.

Todo habría ocurrido mientras la afectada viajaba a una conferencia con su esposo, y sus dos hijos.

“Veo un billete de un dólar en el suelo. Sin pensar absolutamente en nada, lo recogí”, escribió la mujer en su perfil personal de Facebook.

“Fue casi como una sensación de ardor, por así decirlo, que comienza aquí en los hombros y luego simplemente baja porque es casi como si se estuviera adormeciendo todo el cuerpo”, explicó.

A su vez, su esposo le contó a los medios: “Parecía que se estaba muriendo. Ciertamente estaba inconsciente y muy pálida”.

Al parecer, no fue el único caso reportado, pues varias personas tuvieron síntomas similares tras tener contacto con algunos billetes.

“La moraleja es: no me importa si es un billete de 20 o de 100 dólares, no lo toques!!!” advirtió la víctima en Facebook.

Aunque la situación fue rápidamente controlada, los médicos le dieron el alta por “sobredosis accidental de drogas”. Una versión indica que el dólar que recogió la mujer estaba impregnado con fentanilo, lo que provocó que ella sufriera una reacción adversa.

Por otra parte, un oficial de Policía que fue llamado a la sala de emergencias, indicó que la mujer no estuvo expuesta al fentanilo. Esta versión fue apoyada por la doctora Rebecca Donald, experta en este medicamento; aseguró que los síntomas de la mujer no indicaban envenenamiento por fentanilo.

"Es mucho más probable que ella tenga una reacción si sin darse cuenta se frota la nariz y expone esa droga a algunos de los vasos sanguíneos de la nariz o se lame los dedos o se frota los ojos", dijo Donald.