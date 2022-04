¡Escalofriante! Invitaron a un amigo a casa, esperaron que se durmiera y le sacaron las tripas

Una terrible historia como sacada de una película de terror, ocurrió en Reino Unido , cuando una pareja invitó a uno de sus amigos a dormir y la noche terminó bastante mal cuando esperaron que se durmiera y lo torturaron y hasta le sacaron las tripas.

El hecho ocurrió el 11 de septiembre del año 2021 y todo comenzó cuando Jon Hamblin, de 42 años, y su pareja, Jessica Whinham, de 20, invitaron a su amigo Paul Binks de 35 años a su casa para pasar una noche inolvidable entre conocidos.

Todo era normal hasta cierto punto en la casa ubicada en North Shields, Inglaterra, cuando la pareja vio que Paul se durmió, procedió a torturarlo y apuñarlo, cuando él se despertó vio que sus intestinos estaban expuestos y había un gran charco de sangre.

Viéndolo a punto de morir, la pareja decidió ahorcarlo con un cable; sin embargo, después de que Paul Binks les rogara que lo dejaran vivir, ellos tomaron la decisión de dejarlo ir.

La víctima corrió hasta una casa cercana y desde allí llamarón a los servicios de emergencia.

Paul habló con The Sun y allí contó su aterradora experiencia: "No tenía ninguna fuerza, mis tripas estaban colgando. Creo que entré en modo de supervivencia. Recuerdo que pensé 'no voy a morir aquí, necesito sobrevivir'".

Los profesionales de la salud informaron que en total la víctima tenía siete heridas, por lo que fue trasladado en una ambulancia aérea a un hospital, lugar en el que se recuperó.

La Policía comenzó la búsqueda de la pareja y cuando los encontraron ambos negaron el testimonio de Paul, sin embargo, el pasado 6 de abril se determinó que Jon Hamblin y Jessica Whinham eran culpables y estarán en prisión preventiva a la espera de la próxima citación en la que se les dictará sentencia por intento de homicidio.