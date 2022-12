¿Eterna juventud? Tiene 72 años, pero la confunden con una modelo juvenil

Norma Williams que tiene 72 años, asegura haber encontrado el secreto de la eterna juventud, pues a pesar de su edad mantiene una figura envidiable gracias a su estilo de vida.

La mujer que vive en Italia hace 20 años, se ha vuelto viral, pues muchos internautas la admiran, ya que parece una modelo adolescente. La mujer que a los 28 años decidió darle un giro transcendental a su vida ha demostrado que se pueden evitar los rasgos de envejecimiento.

Publicidad

Norma decidió adoptar hábitos saludables, como caminar rápidamente cuatro veces a la semana, ir al gimnasio y comer balanceadamente. Sin embargo, algunas veces se da sus gustitos, comiendo pizza y tomando vino.

La sorprendente mujer es muy rigurosa con su peso, pues asegura que si sube un kilo dobla su tiempo de entrenamiento. Sus medidas son de modelo, pues pesa cerca de 60 kg y mide 1.70 cm

Norma no detiene sus rutinas ni cambia su dieta a pesar de que tenga días con estados de ánimo diferentes, pues para ella es más importante mantener su forma. Su dieta incluye frutos secos, yogur griego, galletas dietéticas, y beber mucha, pero mucha agua.

A media mañana, come naranjas o alguna otra fruta, para almorzar, ingiere legumbres, zanahorias, brócoli, y así por el estilo. En la cena agrega proteínas blancas, pero siempre debe comer alguna ensalada o verdura.

Pese a que la mujer tiene un cuerpo espectacular, recibe todo tipo de comentarios en sus redes sociales, unos la admiran y otros la critican, sin embargo, esto no cambia su estilo de vida. “Hermosa”, “quisiera llegar a esa edad con ese cuerpo”, “tiene 72 años, se ve bien, pero no como adolescente, no exageren”, “es una uva pasa”, “tiene más arrugas que frenada de gusano”, son algunos de los comentarios de los internautas.