Fue al médico pensando que tenía secuelas del Covid, en realidad tenía cáncer

Sinead Hudson es una joven de 30 años que vive en el Reino Unido y en medio de unas vacaciones en Ibiza se contagió de Covid y con el paso de los días empeoró, por lo que fue al médico y después de algunos exámenes le diagnosticaron cáncer.

La mujer se encontraba con su esposo en la playa y comenzaron a sentir algunos síntomas relacionados con el virus, por lo que decidieron hisoparse, y el resultado dio positivo, pero ella cada vez estaba más enferma y el, por el contrario, se estaba recuperando.

Sinead Hudson habló con el diario The Sun y allí contó su historia: "Me sentía débil y cansada, pero él no tenía nada. Pensamos que afecta a las personas de distinta manera... Tomaba paracetamol para bajar la fiebre, pero cuando se iba el efecto, volvía a subir. A mediados de enero estaba tan enferma que no podía ni comer".

La joven cuenta que un día amaneció con fiebre de 41°C y estaba delirando, por lo que fue al médico y la dejaron internada.

Ella siempre dijo que pensó que eran las secuelas de Covid, sin embargo; después de hacerle algunos examenes, la mujer recibió la peor noticia de su vida.

El médico le dijo: "Tienes una leucemia aguda", tras recibir ese baldado de agua fría, la mujer y su esposo viajaron en el primer vuelo al Reino Unido y allí fueron directamente hasta el centro médico Royal Berkshire Hospital en Reading para comenzar con un tratamiento, lugar en el que le confirmaron el diagnóstico.

"Todo se puso blanco. Mis oídos zumbaban, mi cerebro se había detenido y no podía asimilar nada de lo que me estaba diciendo. Tuve un sentimiento abrumador de que quería vivir, no sé cómo explicarlo", dijo la mujer.

Según lo que informa la página de cancer.gov, esta enfermedad es un cáncer de la sangre por el que la médula ósea produce demasiados linfocitos - tipo de glóbulo blanco - inmaduros, lo que aumenta los riesgos de sufrir infecciones. Algunos síntomas frecuentes son la fiebre y los hematomas en la piel.

En la actualidad, Sinead Hudson está recibiendo tratamientos de quimioterapia y también hace parte de un proyecto junto a 'Leukemia UK', en el cual por medio de las redes sociales crean conciencia de la enfermedad y buscan recaudar fondos para "desarrollar tratamientos más amables y efectivos para pacientes con cáncer de la sangre".