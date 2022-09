Influencer terminó hospitalizada de urgencia tras cirugía estética en su 'florecita'

Dellie Isla, es una influencer de 21 años y modelo de Onlyfans, quien reveló que vivió un completo calvario tras someterse a un procedimiento de labioplastia, una cirugía para rejuvenecer los genitales externos femeninos.

El procedimiento se debió a que ella consideraba que se veía muy vieja y le causaba gran molestia, así que el procedimiento se hizo para devolver los labios menores a su tamaño y aspecto natural.

Publicidad

La intervención quirúrgica se hizo en abril de este año, pero luego todo se fue complicando aún más, pues Dellie Isla enfermó y tuvo que ser llevada por urgencias al hospital.

“Mi prometido terminó teniendo que llamar a una ambulancia, lo que resultó en que me llevaran al hospital y pasara 10 días en una sala de emergencias”, manifestó la joven influencer.

Al pasar unas cuantas horas después de la cirugía, la situación se fue complicando mucho más ya que los dolores eran insoportables y no le permitían casi moverse, por lo que sintió que en definitiva algo andaba bastante mal.

“Regrese a casa una hora después de que se completó el procedimiento y en dos horas tenía un dolor insoportable, lo cual no es normal para este tipo de cirugías”, dijo Isla.

Publicidad

Lo que al principio parecía un procedimiento sencillo, terminó en tres cirugías de emergencia adicionales ya que varios coágulos de sangre fueron los causantes de un insoportable dolor.

“Me pusieron morfina y el hospital puso a un cirujano en espera solo para mí, además de aislarme del resto de la sala. El médico me explicó que estaba en un estado increíblemente malo y no recuerdo ciertos detalles de estar en el hospital por la cantidad de medicamentos que me habían puesto”, expresó la influencer.

Publicidad

Después de todo el proceso en el hospital tuvo que durar una semana sin moverse, para que su recuperación fuera efectiva y no presentara ninguna otra complicación.

A pesar del angustiante momento y tanto dolor, Dellie Isla logró volver a su vida sexual normal después de ocho semanas y manifestó que ahora que todo sano como debía ser, se encuentra contenta con el resultado sintiéndose más segura.

Publicidad

También puedes ver: Aplicaciones para buscar pareja

Publicidad

Escucha el podcast de farándula y entérate de los chismes más sonados