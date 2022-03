'Las ñeras de la loma', un grupo de 4 chicas de Bogotá que se hizo viral en el 2013 por compartir particulares videos en redes sociales como Facebook y YouTube, sorprenden por su increíble cambio físico luego de 8 años de ausencia en redes sociales.

‘Tifha Daza’, quien para ese entonces "dirigía" el grupo y hacia pequeñas introducciones en los videos, reapareció, esta vez, con una cuenta en Tiktok en la que ya tiene más de 26 mil seguidores.

Publicidad

La popular chica reveló que actualmente no se habla con sus anteriores amigas, pero que aún se tienen agregadas en Facebook; Dayan Camacho, como es su nombre real, mostró cómo luce cada una de las recordadas 'Ñeras de la loma'.

"Hace como 4 años no volvimos a hablar porque yo tuve una relación de 4 años y me alejé de todas mis amigas y pues ellas nunca me volvieron a hablar", explicó.

Publicidad

Según Dayan, 'Laura', otra de las chicas del grupo, es de la única que no tiene contacto, desde hace muchos años; sin embargo, si presentó a 'Erika gomita' y 'Maryi Jiménez'.

"Están hermosas", agregó.

Publicidad

Ante el increíble cambio, usuarios en redes no tardaron en dejar sus comentarios en la publicación, que ya supera las 400 mil reproducciones.

"Ush esos pokemones evolucionaron re chimba", "mk todas están re lindas", " ush les cambió la nacionalidad", "nunca rechacen las ñeras", son algunos de los comentarios.

Publicidad

Publicidad