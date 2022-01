Irresponsable novia intenta contagiarse de COVID-19 previamente para no arruinar el día de su boda

A una futura novia se le ocurrió una forma poco convencional de evitar que el COVID-19 arruine su boda, día que lleva esperando por mucho tiempo; por eso, decidió asistir a una discoteca e intentar de todas las formas posibles contraer el virus.

La usuaria de TikTok @maddysmart31, de Melbourne, Australia , compartió un video en el que detalló su medida preventiva para salvar su matrimonio. Dicho clip alcanzó a tener más de 121.000 reproducciones antes de ser eliminado por la plataforma digital.

Publicidad



"Tu boda es en 6 semanas y aún no has tenido COVID (...) Contrae COVID, no los sentimientos", escribió la mujer en su publicación, atrayendo gran cantidad de usuarios a su perfil tras su polémica decisión.

En la grabación, que tenía una duración de 15 segundos, aparecía la futura novia abrazando a varios hombres y mujeres e, incluso, intercambiando bebidas con otros asistentes que se encontraban de fiesta en el club nocturno.

Publicidad

Poco después se conoció que la mujer había posteado el discutido video en sus redes sociales justo antes de que su ciudad entrará en cuarentena obligatoria (a partir del 12 de enero) incluyendo el cierre de bares y discotecas frente al avance de la variante ómicron.

Publicidad



Las opiniones de internautas ante el actuar de la futura novia estuvieron divididas, pues hubo algunos que elogiaron su iniciativa mientras que otros la criticaron fuertemente. De igual forma, expertos desaprobaron la práctica de tratar deliberadamente de contraer COVID, y en cambio instan a "evitar infectarse durante el mayor tiempo posible".