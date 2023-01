Joven conocida como 'demonio de Tasmania' envía mensaje al que la boleteó: "Se equivocó papi"

La joven que se hizo popular hace unas semanas en redes sociales tras ser grabada discutiendo con su pareja, volvió a ser tendencia; esta vez reapareció para enviar un contundente mensaje al que la grabó.

Según la mujer, quien se hizo viral por la forma en que se expresa y que además recibió el apodo de 'demonio de Tasmania', al parecer, por el modo en que le reclama a su pareja, el hombre que la grabó habría aprovechado las circunstancias para exponerla.

“Coma mier… Usted tiene que terminar en la casa, del trabajo para la casa. Me importa un cu… Sea donde su madre, donde su hermana, me vale cu… Porque usted termina de trabajar y tiene que estar en la casa", se le escucha decir en el video que la hizo popular en diferentes plataformas sociales, pero aún más en TikTok.

La joven salió al ruedo y realizó un video bajo el usuario de @jennyxcruzxgomez, esta vez con su autorización, para demostrar su inconformismo por la tremenda 'boleteada' que recibió, pues varios usuarios la tildaron de 'ñera' e incluso recibió fuertes burlas.

Aunque muchos esperaban otra reacción, la mujer dejó salir nuevamente su 'demonio' y hasta amenazó al que la subió a redes sociales.

"Yo hago este video porque no faltan los sapos, los metidos. A ver si son capaces de grabarse en una pelea entre ellos mismos. Este video fue grabado por unos sujetos que pasaron mientras que yo estaba peleando con mi pareja. No sean metidos, vaya pelee con su hpta mujer o con su hermano, ¿cuánto le pagan por renacuajo papi?", empezó diciendo.

Y agregó: "Donde yo me fuera dado de cuenta, su vidrio y su hijue... carro y los vidrios de su casa ya estuvieran rotos. Deje la maricada papi, no busque visajes que no debe".

La joven además dejó claro que lo que vieron en el video inicial es lo que es en la realidad y nuevamente le advirtió al que la hizo viral que "se había equivocado".

