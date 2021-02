Joven estuvo 10 meses en coma, se contagió de coronavirus y no sabe que estamos pandemia

El caso de Joseph Flavill un joven de 19 años que se ha venido recuperando de un coma ha generado todo tipo de reacciones y comentarios por su particular historia.

Resulta que Joseph sufrió un grave accidente el 1 de marzo del 2020, tres semanas antes de que Gran Bretaña anunciara su primera cuarentena para contener el coronavirus. Al ser diagnosticado con una lesión cerebral traumática, el joven cayó en coma y su pronóstico no era alentador.

Para colmo de males, Flavill se contagió de COVID-19 tiempo después de haber ingresado al centro asistencial. Esto preocupó a su familia, pues aparte de estar en coma, era una víctima más de la enfermedad.

10 meses después, Joseph ha logrado despertar poco a poco de la crisis que lo agobió a comienzos del año 2020. Su tía Sally Flavill Smith, en una entrevista con el medio británico The Guardian, indicó que no ha sido fácil comunicarse con él y aún no saben cómo explicarle lo que pasó.

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”, señaló la mujer.

Varios doctores afirman que con una lenta pero segura recuperación, el joven inglés logrará salvar su vida, pues actualmente puede mover las extremidades y aunque no habla, puede responder con el parpadeo.