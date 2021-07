Joven internada por COVID logró despertarse a tiempo para sustentar su tesis de grado

Allison Quispe es una joven que se hizo viral por sus increíbles ganas de seguir adelante, pues ni el COVID la detuvo, pues superó la enfermedad justo días antes de sustentar su tesis de grado.

La joven fue diagnosticada con el virus y aunque estaba grave su mamá no quería llevarla al hospital, ya que a su esposo lo trasladó hasta allí y lastimosamente a los tres días murió.

Sin embargo, debido a la gravedad de la enfermedad tuvo que ser trasladada a un centro médico y ser internada en una unidad de cuidados intensivos.

Allí permaneció dos meses, en los que su familia, conocidos, amigos y hasta el novio oraban para que se pudiera despertar.

Cuando se levantó tenía un tubo en la boca que tuvo que mantener algunos días, pues a pesar de que despertó, no podían retirárselo.

Mientras tanto, sus compañeras de tesis, abogaron por la joven ante los docentes, quienes le dieron un plazo para despertar, pues no podían posponer por mucho tiempo la sustentación, porque sino tenían que esperarse hasta el siguiente semestre, ya que las fechas de grado se acercaban.

Publicidad

Motivo por el cual, si no sustentaba junto con sus compañeras debía presentar un nuevo proyecto pero sola.

Por lo que la joven decidida a salir adelante, una vez reaccionó positivamente, pidió con señas y a medio balbucear que le quitaran el tubo de la garganta, pues necesitaba poder hablar.

“Cuando leí que estaban aguardando por mí, me sobrecogí de la emoción. Sentí que tenía que pararme rápido. Balbuceando le pedí al doctor que me desentubara, que me mandara a piso para empezar a usar una computadora portátil. Me tocaba ahora estar ahí para ellas (…) Como la sustentación de hace por zoom, yo podía participar desde mi cama de la clínica", dijo la joven.

Posteriormente, se esforzó en las terapias de lenguaje y otras. Luego pidió que le dejaran entrar su computador, desde el cual estudio unos días y presentó su sustentación.