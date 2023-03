Joven revela el millonario sueldo que gana limpiando ventanas en Canadá

Para nadie es un secreto que son muchas las personas de Sudamérica que buscan oportunidades laborales en otros países para poder tener mejores ingresos económicos y los jóvenes son los que más hacen este tipo de trámites en Estados Unidos o Canadá buscando un mejor futuro.

Por medio de las redes sociales, estas personas suelen publicar sus experiencias al respecto para dar a conocer su situación y así animar a muchos más para que se arriesguen en la vida.

Este es el caso de una joven llamada Kari Sanchez Gonzalez quien por medio de su cuenta personal en TikTok reveló la millonaria cifra que gana al mes solamente limpiando vidrios en Canadá.

La mujer dijo que la cifra está muy buena y contó cuánto gana por hora, así mismo reveló las horas que debe trabajar por día.

En la filmación se ve a la joven decir que el sueldo promedio que gana una persona realizando esta labor es de 35 dólares la hora, lo que al cambio del día sería más o menos unos 165.142 pesos colombianos.

"Suponiendo que el salario promedio sea de 35 dólares la hora y que esta persona trabaje 40 horas a la semana, al finalizar cada semana tendrá un total de 1.400 dólares lo que significa que al final del mes tendría 5.600 dólares", dijo Kari Sanchez Gonzalez.

Esta publicación ya tiene miles de reproducciones y hubo personas que criticaron la cifra de la joven asegurando que en Canadá la vida es bastante cara y además de esto se tiene que pagar salud, pensión y demás gastos al mes.

"😂 y los impuestos, la pensión seguro, esos descuentos", "no sé por qué pensé que era un trabajo en Microsoft 😅", "yo tengo trabajando 2 años en esto y me pagan solo 20 la hora porfa dime que compañía paga a 35 la hora para cambiarme", "35 dólares la hora es un salario de un profesional y no todos llegan a eso", son algunas de las opiniones de los usuarios en TikTok.

