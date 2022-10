Joven se entera en plena clase de ginecología que está embarazada, su reacción es viral

Recibir la noticia de que se está embarazada puede llegar a ser el mejor momento para algunas mujeres, sin embargo, esa información tomó por sorpresa a una joven estudiante de medicina quien en su clase de ginecología se enteró que estaba en la dulce espera.

La protagonista de esta historia es una joven llamada Samantha que vive en Charleston, Estados Unidos y quien se volvió famosa en diferentes plataformas de video luego de que su filmación y su reacción se viralizaran.

Publicidad

En un principio se puede ver que hay un grupo de mujeres en una sala quienes estaban practicando realizar ecografías a mujeres embarazadas. La persona que estaba filmando comenzó haciendo un paneo general de la situación y luego de algunos segundos se detuvo en el desarrollo del ejercicio en una de sus compañeras.

Allí mostró la pantalla del ecógrafo y en un principio todo se veía con total normalidad, sin embargo, pasados algunos segundos se logró ver con total claridad un feto bastante desarrollado.

Ante esta descubrimiento la compañera que realizaba el ejercicio quedó sorprendida y luego volteó la pantalla para que las demás mujeres en la sala vieran y fueran testigos de la inusual situación.

En ese momento se cortó el video, por lo que no se sabe qué pasó con la joven que se enteró que estaba embarazada.

Publicidad

Hasta el momento la filmación en TikTok cuenta con más de 4 millones de me gusta.

Como suele ocurrir con este tipo de videos, se viralizó rápidamente en diferentes plataformas digitales y cientos de internautas opinaron al respecto.

Publicidad

"¿qué es eso?, pregunta, háblame de NEGACION jajajajajjajaja", "Jajjajja no podes preguntar que es? Se nota que es un bebeeeeeeeeeeeee. Dioooos y re grande😂😂😂😂", "necesito saber como termina esto, no me dejen así 😭😭", "JAJAJA Lo peor es que pregunta "¿que es eso?" 😂", "el único vídeo al que siento que le quedaría el "pintamos toda la casa...", y muchos más.

Te puede interesar: Comida animada en Bogotá