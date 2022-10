Juez disfrazado de inquisidor denuncia persecución por proceso de Rodolfo Hernández

Un juez de Bucaramanga se viralizó en las redes sociales luego de que llegara al Palacio de Justicia de esta ciudad disfrazado como un miembro de la inquisición para rechazar las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días.

Esto se debería a varios procesos, entre esos por no haber pospuesto una diligencia de una demanda laboral en contra de una de las compañías de Rodolfo Hernández.

En la filmación se puede ver en un principio que el juez llegó por los pasillos tocando una campana y gritando: "venimos a hacer una celebración de exorcismo por el alma de Rubén Fernando Morales Rey, perseguido por este Tribunal y por toda la Justicia colombiana por obrar correctamente".

#Video | Disfrazado como miembro de la Inquisición Juez en Bucaramanga protestó por posible persecución dentro de un proceso contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández. #RCNMundo pic.twitter.com/O2OKzdhI5K — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) October 25, 2022

El juez afirma que las amenazas comenzaron después de condenar al excandidato presidencial a pagar una multa de $170 millones de pesos por no depositarle la pensión a uno de sus empleados entre los años 1986 y 1991.

El juez aclaró que "El viejito, (refiriéndose al empleado afectado), era el que le manejaba el carro, el celador, lo perdió todo. A mí me tocó dar esa decisión, me pidieron y me ofrecieron que la aplazara y no podía porque tengo mi agenda y entonces lo condené, Santo Cielo, se me acabó para mí la vida".

Lo que se sabe es que el empleado de Rodolfo Hernández se llama Celestino Flórez León y en su momento fue vigilante de la urbanización San Cristóbal en Piedecuesta en el departamento de Santander.

