Kika Nieto se hizo tremendo cambio de look y causó revuelo en redes sociales

Kika Nieto es una de las creadoras de contenido que se ha visto envuelta en varias críticas debido al contenido que suele crear, pero también ha ganado millones de seguidores por su particular manera de ser.

Recientemente, Erika Nieto Márquez, conocida como Kika Nieto mostró a través de sus redes sociales un drástico cambio de look que para muchos fue una gran sorpresa, ya que se trata de su cabello pues tras lucirlo bastante largo ahora lo dejó demasiado corto.

La creadora de contenido publicó un video en su cuenta oficial de TikTok donde se tomó la decisión de cortarse su largo cabello de color verde, con la intención de dejar un mensaje de reflexión a todos sus seguidores.

Para Kika Nieto fue fundamental hacer un cambio drástico para mostrar la importancia de asumir nuevos retos y cambios sinceros en la vida, donde su principal intención fue el dejar un gran mensaje de crecimiento y superación.

“La magia de cuestionártelo todo. Cambiar de opinión no nos hace débiles, nos hace sensatos. No nacimos aprendidos, ignoramos casi todo. Y en esa busqueda por aprender se vale cambiar, cuestionar y buscar constantemente la verdad”, Expreso Kika Nieto en su video.

Tras mostrar todo el proceso de su drástico cambio de look en una secuencia en la grabación donde iba hablando y mostrando la transformación, manifestó: “Solo asegúrate que ese proceso sea un avance constante y que donde estés hoy sea un lugar que te permita ser más receptivo, empático y respetuoso en comparación al lugar en el estabas ayer”.

Los comentarios sin duda no se dieron a esperar, donde sus seguidores no dudaron en dejar sus opiniones, donde muchos halagaron la valentía de la influencer por realizarse el cambio de look.

“El nuevo look te queda mejor”, “No pensé que te lo cortarías tanto, pero te quedó súper bien”, “El cabello debe ser donado”, “La verdad creo que este es tu look”, “Te queda increíble”, “Ese si fue un cambio de look”. Fueron algunos de los comentarios de los seguidores en la cuenta de TikTok de Kika Nieto.

