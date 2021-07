"La encontré entrando al hotel con mi amigo": filmó a su esposa cuando le iba a poner los cachos

Sergio es un hombre que se hizo viral tras grabar a su descarada esposa, cuando iba ingresando a un hotel con su mejor amigo, con quien le ponía los cachos desde hace mucho tiempo.

Cómo se puede ver en la grabación, Sergio encuentra a Gabriela, su esposa de hace años, a puertas de entrar a un hotel y comienza a filmarla.

El sujeto dijo: "La encontré encontrado al hotel con mi amigo".

Posteriormente, le reclama a la mujer por lo sucedido y la muy descarada dice no importarle nada.

Incluso, le pide que no diga nada por la mujer de su amante, debido a que está tiene hijos.

Sin embargo, poco después la mujer infiel cambia de opinión y le dice que mejor deje así, que ella prefiere irse con Antonio, su amante, así que se podía quedarse con todo.

Luego huye con el hombre, quien se movilizaba en una motocicleta como si nada.

De acuerdo con la mujer de Antonio, Gabriela es una mujer que esta acostumbrada a meterse con los hombres por las cosas materiales, pues una vez le traspasan los bienes, se va con otro mejor postor.

Por eso, cree que los hombres siempre prefieren a la más fácil y no a la buena, ya que les gusta más una mujer de momento que una fija.

Por eso decidió enviarle una carta a Antonio a través de los medios de comunicación, luego de que su historia se hiciera viral, para agradecerle al hombre por haberla abandonado por otra.

Pues según dijo, ahora es libre para conseguir una persona que de verdad la ame y la valore.

“Los maridos siempre buscan la más fácil y no la más buena. Esta mujer que sale en el video se llama Gabriela y siempre fue una roba maridos, ya trae una trayectoria de chaja. Lo que a ella más le interesa es la moto Tornado que tiene Antonio y esa moto fue adquirida bajo matrimonio conmigo. O sea, no es de él solo, pero se la dejó porque gracias a ella, que también era mi amiga, hoy pude ver lo que me estaba perdiendo de vivir por ser sometida a este hombre, que, porque tenemos hijos en común, creía que yo era su esclava y no era dueña de hacer nada", dijo.

Asimismo, agregó que ahora podía reunirse con sus amistades libremente, ya que Antonio no se lo permitía y era un hipócrita, pues no le gustaba que otros hombres la miraran por temor a que se la quitaran, pero él si se acostaba con otra.

Y aunque se arrepiente de haber permitido que un hombre la sometiera por un plato de comida para ella y para sus hijos, dijo ser una mujer diferente dispuesta a hacer las cosas distintas con tal de ser feliz.

"Hay cosas de mi pasado que fueron malas, como por ejemplo el dejar someterme por un plato de comida para mí y mis hijos. Hoy soy una nueva mujer y me decidí a vivir y ser feliz. La mayoría de los hombres, buscan la más fácil… no las buenas mujeres”, manifestó.

Para finalizar, la mujer le pidió a todas las mujeres a valorarse a si mismas.

"Mi mensaje es que toda mujer se tiene que valorar sola sin esperar de un marido que lo haga", puntualizó.