La goleada le afectó: un niño pisoteó enfurecido la camiseta de Colombia tras la derrota con Ecuador

Luego de la goleada que Ecuador le propinó a la Selección Colombia en Quito, un niño enfurecido se quitó la camisa de la selección, la pisoteó y posteriormente la pateó.

Resulta que el pésimo resultado lo sacó de casillas y decidió demostrar su rabia realizando dicha acción que se ha viralizado por las redes sociales.

Muchos cibernautas colombianos se identificaron con el protagonista del video, pues no comprenden la razón del porqué se perdió así.

Cientos comenzaron a reaccionar y más de uno aplaudió la actitud del niño ante la derrota, sin embargo, otros opinan diferente ya que ese tipo de rabias en un niño no es saludable.

Pequeño se viralizó por su enojo tras el partido de Colombia y hasta pisó la camiseta pic.twitter.com/Sz23KVEB1d — Pille pues (@PuesPille) November 17, 2020

“Eso no se le enseña a un niño, jamás”, “Qué falta de respeto, eso no se hace nunca”, “Eso es de mala educación, la camiseta no se pisa”, “Así es como se empieza a criar un fanático del fútbol”, son las reacciones por parte de muchos.

Luego de la derrota por 3 a 0 en Barranquilla ante Uruguay y de la vergonzosa perdida con Ecuador, muchos colombianos están de acuerdo con hacer un cambio en la dirección técnica y reemplazar de inmediato al profesor Carlos Queiroz.