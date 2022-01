Las 'tías pico y placa', el emprendimiento de una humorista que seduce a los conductores en Bogotá

Denominado 'las tías pico y placa', la humorista Carolina Navas presentó su llamativo emprendimiento con el que busca ayudar a los conductores en Bogotá frente a la restricción vehicular y su nuevo horario, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., que empezó a regir en este 2022.

En vista de que la Secretaría de Movilidad dispuso de ciertas excepciones del pico y placa , entre ellas el vehículo compartido con 3 o más ocupantes (que debe registrarse en la página web ), la ganadora de Sábados Felices compartió un video en su perfil de TikTok y logró endulzar el oído de miles de capitalinos con sus servicios.

"Soy la señora que puede trabajar por días, porque toca rebuscarnos la platica. Se llama 'la tía pico y placa' es para hacer bulto en el carro (...) entonces me dicen y yo los acompañó a hacer las diligencias", dijo la mujer.

Enseguida, Navas detalló cómo funciona su servicio y qué valor tendría: "Me escriben, me recogen por la mañana, me arriman por la tarde, me dan el almuercito y cobro 30 mil pesitos el día".

Además, la humorista especificó que "también tiene disponible a sus hermanas Estela, Cecilia, Yolanda, Amparo y a muchas más" con tal de hacer 'bulto', y aclarando que hay distintos tipos de conversación: " eso sí, somos prepago; nos pagan primero y ahí nos vemos ".

De esta manera, la humorista acaparó la atención de gran cantidad de usuarios con su publicación, la cual cuenta con casi medio millón de reproducciones, más de 40 mil me gusta y alrededor de 870 comentarios, destacándose los siguientes:

"Jajajjaja fuera de broma, hasta le puede funcionar", "No, muy caro. Ahora sí toca vender el carro", "Ese servicio está bueno", "Esa idea está muy buena tía, ¿Me la puedo copiar?", "Eres un amor y la mejor", son algunas de las reacciones.