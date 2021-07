Madre denunció a colegio porque no invitó a su hijo a la graduación por tener síndrome de Down

Val Elizóndo es una madre que se hizo viral tras denunciar que el colegio a donde asistía su hijo no lo invitó a su graduación, solo porque tiene síndrome de Down.

De acuerdo con la madre, su hijo fue víctima de discriminación por su condición, pues ella le preguntó a la directora si iba a haber graduación y esta le dijo que no, que porque no los habían dejado hacer nada.

“Hace 5 días más o menos hablé con la directora y le pregunté si no va a ver graduación o entrega de papeles, ella me dijo que no los dejaron hacer nada, que me avisaba para ir por los papeles del niño”, dijo.

Asimismo, habló con la docente del pequeño, quien le reafirmó lo dicho por la funcionaria mayor del plantel.

“Le mandé un mensaje a la maestra, Yadira, que si iban a hacer algún evento y dijo que no, qué solamente le mandara una foto del niño con el uniforme en pared blanca“, agregó.

Por lo que ella decidió enviar la foto de su pequeño, después de todo pensaba que todos los menores tenían que enviar la foto, ya que sería una graduación virtual entre los docentes, la cual luego le compartirían.

Sin embargo, todo cambio cuando fue a realizar unas compras y se dio cuenta de que el colegio estaba abierto, pues cuando se asomó por curiosidad, se percató que todos los compañeros de su hijo se estaban graduando.

“Vi abierto el plantel con los niños uniformados, con sus arreglos de graduación, con papás y padrinos. ¡Se me hace una injusticia de verdad! Me dio mucho coraje y sentimiento le marqué a la maestra a las 9:40 am y le pregunté, me dijo: ‘señora, perdón, discúlpeme se me olvidó avisarle tenía mucho trabajo pero tráigalo ahorita, el evento empieza a las 10:00 am’ y claro que no lo llevé!”, afirmó.

Por lo que decidió denunciar al colegio por medio de redes, pues su acto fue de discriminación y rechazo.

“Fue un día muy triste para mí y para hijo Romeo, como mamá tenía la ilusión de ver a mi hijo graduándose”, expresó la mujer.

Por eso, le dijo a las personas que hacen parte del plantel que si veían su publicación, que se dieran cuenta de que hicieron un mal y que ojala nunca se sintieran como ella se sintió.

“¡Para las personas del plantel, si ven esto, saben que hicieron mal y ojalá que nunca sientan lo que yo sentí el día de hoy, ¡Dios las bendiga!”, puntualizó la mujer.