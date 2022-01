Un hombre, cuya identidad no fue revelada, afirma que luego de haber contraído COVID-19 y superarlo, este le dejó daños vasculares y, entre las secuelas que más le han generado dolor de cabeza, se encuentra la disfunción eréctil y encogimiento en su pene.

Para el podcast 'How To Do IT', en el que abordan consejos sexuales y demás, el estadounidense de 30 años confesó que padeció la enfermedad en julio de 2021, fecha en la que estuvo internado en el hospital por su crítico estado de salud.

Una vez le dieron el alta, explicó que comenzó a tener disfunción eréctil, la cual fue mejorando con el tiempo gracias a la ayuda de profesionales; sin embargo, después de lo anterior, asegura que su miembro se redujo cuatro centímetros en su tamaño.

"Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más gran de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente bajo del promedio", contó.

Asimismo, indicó que tanto la disfunción eréctil como el encogimiento le han traído problemas de confianza cuando está con una mujer, impidiendo demostrar sus habilidades en la cama: "Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente", agregó.

El Dr. Charles Welliver urólogo y director de Salud Masculina en Albany Medical College en Nueva York , instó que la infección por coronavirus puede provocar disfunción eréctil que, en caso que llegue a prolongarse durante cierto periodo de tiempo, muy probablemente ocasionaría reducción en el pene.

