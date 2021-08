Millonario famoso le dejó toda la fortuna a su amante e ignoró a sus hijos y familia

El famoso empresario millonario Richard Robinson Jr., fundador de la editorial Scholastic Corporation, a cargo de famosas publicaciones como Harry Potter y Los Juegos del Hambre, murió a los 84 años y le dejó todo su dinero a su amante y socia Iole Lucchese.

La noticia impactó a su familia, incluyendo hijos, John Benham de 34 años y Maurice Robinson de 25 años, y su exesposa, Helen Benham, quienes también habían participado en la empresa, pues no les dejó nada de su fortuna, según información de The Wall Street Journal.

La herencia incluye posesiones materiales, como la editorial y el dinero recaudado por el hombre durante toda su vida, son ahora para Iole Lucchese. Así lo determinó el propio magnate en 2018 cuando escribió su testamento.

“Viví y respiré Scholastic mientras también criaba a nuestros dos hijos. Dick me dijo en más de una ocasión, ‘Te preocupas más por Scholastic que yo’ (…) Me sorprendió y no esperábamos esto“, dijo la mujer.

Ahora la familia del millonario no descarta ir a tribunales para poder llegar a un acuerdo con Iole.

Según The Wall Street Journal, estarían buscando tener la posesión de algunas acciones y tener participación en las decisiones de la empresa, pues no entienden la decisión de Robinson si sus hijos lo veían constantemente y tenían una buena relación.