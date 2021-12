Una modelo que ya tenía todo preparado para asistir al matrimonio de su amiga, tomó un giro impensable luego de que la novia decidiera excluirla de su boda debido a que se veía mucho más bonita que ella

Alena Yildiz, de Heidelberg, Alemania, compartió y contó en su perfil de TikTok aquella experiencia inolvidable, volviéndose todo un furor en diferentes redes sociales y acaparando la atención de millones de internautas.

De acuerdo con su relato escrito en el video que publicó en dicha plataforma digital, la mujer aseguró que "mi amiga no me invitó a su boda porque creía que me veía demasiado bien con el vestido que eligió para mí".

A raíz de lo anterior, Alena optó por sacarle provecho a la situación y tomarse una serie de fotografías, que también subió a su Instagram, con el brillante atuendo que le habían comprado los prometidos.

En las instantáneas, la modelo resaltó el porte que le daba el vestido escotado de franjas azules y doradas, decorado con finas perlas y que dejaba al descubierto gran parte de su tonificada figura. Además, escribió en su post "la elegancia es rechazo".

De esta manera, Alena recibió millones de visitas y me gusta en sus redes sociales, con las que también dividió opiniones entre los usuarios, ya que algunos se mostraron partidarios de la actitud de su amiga; en cambio, otros no entendieron y reprocharon su veredicto.