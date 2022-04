Mujer con enormes pechos le impidieron salir de su casa por dos años

Muchas mujeres piensan que tener enormes pechos sería lo mejor que les pasara en la vida, sin embargo; eso no es lo que piensa Lucy Luxor, una mujer de 35 años, que toda su vida ha tenido que luchar con las miradas de las demás personas.

La mujer cuenta que su problema empeoró cuando dio a luz a su hija llamada Molly en el año 2016, ya que sus senos crecieron aún más de lo que ya eran.

Lucy Luxor brindó una entrevista con el medio de comunicación Daily Mirror, y allí contó cómo es su vida al tener unos pechos tan grandes.

"Después de dar a luz a Molly, ya no me sentía yo misma. Ni siquiera podía caminar por la calle sin que la gente me mirara", dijo al diario y aseguró que por más de dos años no pudo salir de su hogar y tampoco ir al supermercado, porque no le gustaba que todas las miradas fueran hacia ella.

Continuó contando: "Para ser honesta, siempre me he sentido como un bicho raro. Era horrible en la escuela. Un muchacho que estaba obsesionado conmigo me perseguía hasta la parada del autobús... Recuerdo que era un adolescente y los hombres que pasaban se quedaban mirándome. Esa mirada prolongada me hizo sentir como un monstruo".

Eso no es todo lo que sufre Lucy Luxor, quien vive con su esposo Mark, ya que ella todos los días sufre de dolores de espalda por el gran peso que debe cargar: "Tengo dolor de espalda todos los días, pero algunos días, físicamente no puedo caminar porque estoy en agonía. Tengo que recibir un masaje cada dos semanas para ayudar a mi espalda".

La mujer incluso ha tenido algunos problemas con sus pechos al momento de dormir: "Cometí el error de no usar pijama. Simplemente me di vuelta demasiado rápido y me abofeteó mi propio pecho, ¡como si me golpeara una almohada pesada! Además, sólo puedo dormir de lado para estar cómoda".

Aunque la mujer ha recibido varios consejos para que se someta a una reducción de busto, Luxor dijo: "Incluso si deciden tener una reducción (o senos más grandes, en el caso contrario) es importante saber que eso no significa que no tendrán problemas o que resolverán sus problemas de salud mental".

Finalizó dejando un mensaje: "Solo necesitamos ser más felices con nosotros mismos".