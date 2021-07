Niño con leucemia logró graduarse de primaria con las mejores notas desde el hospital

Sergio Martínez Walle es un niño con leucemia que se hizo viral , pues a pesar de lo dura que es la enfermedad que padece, sacó adelante sus estudios y logró graduarse de primaria, según informó el diario Excelsior .

De acuerdo con el medio, el niño padece de leucemia mieloblástica aguda, un cáncer que lo obligó a trasladarse al hospital debido a que se agravó en los últimos meses.

Sin embargo, el pequeño quería seguir estudiando, por lo que los padres en conjunto con los médicos le adecuaron la habitación en el hospital, para que el pudiera seguir recibiendo sus clases.

Y aunque tuvo días difíciles en los que no podía del dolor debido a las quimioterapias, estudiar y hacer tareas le ayudó a seguir luchando y le hizo olvidar por un momento la situación que vive.

Así pasaron varios meses y ahora logró graduarse de primaria con las mejores calificaciones.

La madre del menor dijo que él niño logrará todo lo que se proponga, pues no se ha dejado vencer con nada.

“Si se pudo y seguirá pudiendo. Seguirá adelante con muchos éxitos. Él es fuerte“, dijo.

Tras la publicación de la historia, cientos de internautas no paran de elogiar al pequeñito, pues es un ejemplo y motivo de inspiración para todos aquellos que no sufren de nada y sienten que no pueden.