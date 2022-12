Niño le regaló su ‘Spiderman’ a DIOS a cambio de un gran favor

A través de redes sociales se viralizó la fotografía de un juguete que estaba dentro de una iglesia y venía acompañado con una nota muy especial.

En el escrito había una conmovedora petición que puso a llorar al mundo: “Diosito te regalo mi Spiderman, pero cura a mi abuelito de cáncer” decía. El autor de tan tierno mensaje fue un niño estudiante de un colegio en Guayaquil, Ecuador.

[😭💔] Una amiga es profesora en una escuela y hoy entró a la capilla y encontró esto en el altar: pic.twitter.com/wCdaLduuFY — Belen Bonnard (@BelenBonnard) October 26, 2017

Sol Yturralde, profesora de religión, fue quien encontró el muñeco: “Mi primera reacción fue decir ‘¡Estos niños!’. Me acerqué y debajo del brazo tenía el papelito. Lo leí, me conmoví y se me cayeron hasta las lágrimas”, aseguró a ACI prensa.

La imagen fue compartida en Twitter por una amiga de la maestra y rápidamente obtuvo miles de compartidos y ‘me gusta’.

¿No se te aguaron los ojos?