"Nunca me faltes": Anciano espera todas las noches a su hija en la parada del bus y se vuelve viral

Belén Cárdenas tiene 22 años y a finales del mes de febrero compartió en su cuenta de Twitter una foto que no espero que se viralizara tanto, en la que se ve a su papá usando una camiseta y una pantaloneta y está esperándola en la parada del bus.

La mujer muy emocionada decidió tomarle la foto a su progenitor y dedicarle unas tiernas palabras, ya que todos los días, sin importar el horario, el hombre la espera para llevarla sana y salva hasta la casa.

Junto a la fotografía viral, Belén Cárdenas escribió: "Yo llego entre las 8:30 o 9:00 p.m. a mi casa y él está siempre esperándome en la parada. Viejito, no quiero que nunca me faltes. Te amo muchísimo".

Esta historia que enamoró a más de un internauta, ocurre todos los días en Paraguay , más exactamente en la ciudad de Ñemby.

La joven brindó una entrevista para el medio de comunicación Extra, y allí contó que su papá tiene 72 años y a pesar de su edad, todas las noches la espera en el mismo lugar.

Belén Cárdenas también dijo que hace algunos meses su papá la llevaba y la traía del trabajo, pero que un día entendió que debía soltarla y dejarla vivir su vida, sin embargo, desde el año 2019, sin importar el clima ni la hora, siempre la espera en el paradero del bus para evitar que ella pase un mal rato debido a la delincuencia.

"A mi papá le agradezco todo lo que ha hecho por mí, por mis hermanos y más por mi hijo. Siempre fue y sigue siendo un excelente papá y abuelo", dijo la joven.

Los usuarios de Twitter dejaron miles de comentarios sobre esta historia: "Esto no tiene precio. Déjalo hacerlo, el es feliz seguro haciendo", "Nestor, aunque tuviera auto, el igual la esperaría despierto para saber que llegó bien a la casa, el tema no está en tener o no tener, el tema está en ser un buen padre y el por lo visto, lo es.", "Mi padre ( QEPD) también hacía lo mismo, me esperaba en el paradero a mi llegada a casa después de salir de la Universidad - turno noche. Creo que el 90 % de los padres hacen lo mismo.", "Un capo. 💪 Ojala siempre correspondas a éste sacrificio con buen juicio y pocos errores para que siempre Sra orgulloso c vos.", y muchos más.

