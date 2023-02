Pasajeros de TransMilenio fueron requisados uno por uno por robo de celular: "Parece el colegio"

Las personas que viajan casi que a diario en el sistema de TransMilenio viven y conocen de historias que rápidamente se vuelven virales en las redes sociales, como la que te vamos a contar en la nota, ya que un celular se perdió en un articulado y los pasajeros, al parecer, hicieron fila para que los policías los requisaran para encontrar el objeto.

Este curioso momento se viralizó por medio de la red de Twitter y allí se ve una foto en la que hay un bus de TransMilenio estacionado en la mitad de la calle y algunos pasajeros a un costado de la vía junto a algunos policías quienes los están requisando.

Junto a la imagen publicada por un usuario llamado @julicar04 se lee: "En el bus en el que iba hoy le robaron el teléfono a una chica y le están revisando maleta por maleta quien lo tiene... Luego de eso, ni la policía sabía qué hacer. Nunca lo encontraron".

Respecto a este trino, TransMilenio respondió por medio de su cuenta de Twitter y aseguró que la situación sucedió efectivamente: "Así fue, gracias a nuestra nueva estrategia y a la solidaridad de nuestros usuarios, activamos al instante a @PoliciaColombia 🚨 Agradecemos la paciencia al parar la ruta. Presuntamente el cosquilleo ocurrió antes y estamos revisando cámaras y a espera de la denuncia".

Como era de esperarse, esta publicación no tardó en viralizarse en diferentes plataformas digitales y los internautas comentaron con humor la situación, asegurando que el momento se parecía a lo que ocurría en el colegio.

"¿Y por qué llegó tarde? Jefe, no me lo va a creer JAJAJAJAJAJAJAJA", "si no los encontraban cuando se los robaban en el colegio ¿por qué creen que lo encontrarían en una estación de tm?", "Imagínate decirle uno al jefe, ehh jefe voy tarde es que pararon el bus para revisar las maletas porque se le robaron el celular a una chica...", "Cómo cuando se perdía algo en el colegio, a ver si la gente aprende", son algunas de las opiniones.

