"Pequeña, pero peligrosa": mujer logró escapar de las garras de la esposa de su amante

Como si se tratara de una película de Hollywood , una mujer de estatura pequeña protagonizó una escena en la que logró escapar de la pareja de su amante. El video viral que ya es tendencia en redes sociales, fue grabado en Colombia por un vecino del barrio. Se desconoce la fecha y el lugar exacto.

En la grabación se observa a la esposa que está siendo engañada, golpear la puerta de su casa en repetidas ocasiones, ya que tenía pasador, y entre gritos, expresa su rabia y desespero en medio de la noche; su marido no sabe cómo reaccionar para evitar que descubran a su amante.

De repente, abren la puerta de la vivienda y entra la mujer para ver con quién está su esposo. Acto seguido, la mujer de talla pequeña aprovecha para escapar por el balcón de la habitación quien es auxiliada por residentes del sector que la ayudan a bajar.

Posteriormente y gracias a su estatura, la mujer se esconde en una caja de cartón que había en frente de la casa, pero debido a la presencia de la esposa que volvió a salir a la calle, la amante nerviosa salió corriendo del lugar y fue perseguida.

El video sin importar si es actuado o no, ha causado sensación en los internautas y ha hecho reír a más de uno. El tuit ya cuenta con más de 46 mil retweets, alrededor de 191 mil me gusta y miles de comentarios. "No hay en Netflix una producción mejor que esta", agregó el autor de la publicación.

No hay en Netflix una producción mejor que esta pic.twitter.com/vbxkuxtTZ0 — Catamarco (@Catamarco) September 7, 2021