Pidió torta de Lisa Simpson y el resultado terminó desatando burlas: "Soy un monstruo"

Las celebraciones se han convertido en una forma muy particular de cumplir los gustos de quienes son homenajeados, es así como en redes sociales abundan graciosas y extrañas formas en las que los internautas celebran y hacen sus eventos.

Un usuario de Twitter dio a conocer la peculiar torta personalizada que recibió. La temática de la torta era sobre la serie estadounidense de ‘Los Simpson’, más específicamente sobre el personaje de Lisa Simpson, pero para sorpresa del usuario “oso_tramposo” la ilustración no quedó muy bien lograda.

El autor del gracioso tuit compartió la publicación con una graciosa frase “No soy un pastel, soy un monstruo” ya que el personaje parece una combinación entre Lisa y Homero Simpson, con la conocida forma del cabello de Lisa y la particular forma que tiene la boca del distinguido personaje Homero.

Los internautas no se quedaron por fuera del gracioso suceso y se hicieron sentir con sus divertidos comentarios: “Nooo...esa no es Lisa...”, “No Lisa, el único monstruo aquí es el monstruo repostero y su nombre es, PASTELON.”, “Homerolisa no existe… El pastelero… como que no!!!”, Entre otros.

La graciosa frase que usó el usuario en su publicación hace referencia a un capítulo de la famosa serie, específicamente al capítulo 10 de la temporada 5 de Los Simpson, titulado "Springfield próspero, o el problema del juego" en el que Lisa debe disfrazarse con un traje alusivo al estado de California, para un desfile en su colegio.

Al pedirle ayuda a su madre Marge, esta no puede y la responsabilidad en la creación del disfraz pasa manos del no tan talentoso Homero, quien al hacerlo de manera apresurada y sin mucha importancia decepciona a Lisa, quien termina diciendo la conocida frase “No soy en estado, soy un monstruo.”

Finalmente el capitulo termina con Lisa recibiendo un premio en el desfile de disfraces, un reconocimiento especial por participar a pesar de no haber obtenido ayuda de sus padres.

No soy un pastel, soy un monstruo. pic.twitter.com/GSo5WVgSTK — Oso Tramposo (@oso_tramposo) November 10, 2022

