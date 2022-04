Policía abrió cuenta de OnlyFans para pagarse tratamiento médico y quedó sin trabajo

Harry Edwards es un hombre de 25 años que fue declarado culpable de 'mala conducta grave', después de publicar en su cuenta personal de OnlyFans algunas videos y fotos pornográficos con el fin de recaudar dinero y pagarse un tratamiento capilar.

El joven era un policía y nunca le había comentado a su jefe que ganaba dinero extra con la plataforma de OnlyFans, sin embargo un día fue descubierto y todo salió a la luz.

Harry Edwards siempre usó el alias de Brett Hunter y además con una aplicación modificaba su rostro para que nadie lo reconociera, algo que poco le funcionó, ya que una persona cercana vio el contenido en la plataforma y supo inmediatamente de quien se trataba.

Esta persona guardó todo el material y se lo mostró al jefe del expolicia de Hertfordshire en el Reino Unido.

La noticia no fue muy bien recibida por los superiores por lo que el joven fue acusado de 'mala conducta grave'.

Jenny Oborne, vocero de la Policía de Hertfordshire, dijo: "La acusación se relaciona con la operación de una cuenta de OnlyFans y una segunda acusación es por no declarar un interés comercial al jefe de policía".

Las autoridades indican que Harry Edwards no cumplió con sus deberes y cometió el error de no pedir una autorización previa para abrir la cuenta de OnlyFans.

Cuando comenzó la investigación, el joven de 25 años decidió renunciar a su puesto e indicó que sintió pena cuando lo descubrieron: "Usé el seudónimo para ocultar mi identidad porque no quería que nadie más, como amigos y familiares, supiera lo que estaba haciendo".

Harry Edwards dijo que esa situación le ha traído bastantes problemas en su vida: "He arruinado amistades con personas, he arruinado mi carrera y también he tensado las relaciones con los padres de mi pareja".