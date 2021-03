¿Se le metió el espíritu de Selena? Niña británica es viral por cantar ‘Como la flor’ a todo pulmón

Una tierna niña se hizo viral luego de que su papá la filmara cantando a todo pulmón ‘Como la flor’, uno de los más grandes éxitos de Selena Quintanilla, en el Reino Unido .

La pequeña británica, de aparentemente unos 3 años y cuyo idioma nativo es el inglés, aparece en el video cantando 'Como la flor' en español, uno de los más grandes temas de la fallecida cantante México-estadounidense Selena Quintanilla y que formó parte de su tercer álbum de estudio Entre a mi mundo.

La canción fue lanzada el 4 de octubre de 1992 y es la más exitosa y emblemática de la cantante.

Sin embargo, su papá se ve un poco sorprendido y abrumado por el sentimiento de la menor entonando el tema con tanto sentimiento, pero eso no fue un impedimento para que la pequeña cantara.

La publicación ya tiene más de 290.000 reproducciones y cientos de mensajes que elogiaron lo bella que es la niña y el gran sentimiento con el que canta.

Publicidad

Entre los comentarios se destacan: “Así como cuando no pediste ser latina, pero el ser latina te eligió a ti … uyyy qué saborrrr, yo me la como”, “Se le metió el espíritu de Selena”, “Tan hermosa Dios la bendiga” y “Lo que le espera a ese padre …a la beba no la para nadie”.